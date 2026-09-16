Вопросы экспорта строительных услуг обсуждают на совещании в правительстве

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Александр Турчин проводит рабочее совещание по вопросам экспорта строительных услуг, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.



В частности, рассматриваются механизмы участия белорусских строительных организаций в реализации строительных проектов на территории Российской Федерации, а также вопросы их экономической эффективности.



К обсуждению приглашены представители профильных министерств и банковского сектора.



"Мы, как и договаривались, рассмотрим вопросы экспорта строительных услуг, прежде всего в Российскую Федерацию. Для себя самое главное - понимать экономический смысл всех этих действий. Уровень белорусских материалов - это тоже правильная тема, но это может быть даже вторично. Первично мы должны понимать, что мы на этом зарабатываем, что зарабатывает страна", - подчеркнул Александр Турчин.-0-