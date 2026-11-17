17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участник специализированной оптовой выставки-ярмарки PRODEXPO-2026 из Вьетнама Чан Дык Тай поделился с корреспондентом БЕЛТА впечатлениями от белорусской продукции.





Чан Дык Тай отметил, что больше всего ему нравится белорусская молочная продукция. "Наша семья часто покупает молоко, сыр, сливки и прочее. И мы очень довольны качеством", - сказал он.





По его словам, во вкусе молока чувствуется натуральность и свежесть. "У вьетнамцев молоко другое, поэтому для меня белорусское молоко - это нечто особенное", - пояснил он и добавил, что посоветовал бы вьетнамцам попробовать не только белорусское молоко, но и сыр, поскольку он тоже обладает высокими вкусовыми качествами.





PRODEXPO - крупнейшая международная специализированная оптовая выставка-ярмарка, принимающая на своих площадях производителей и поставщиков продуктов питания, напитков, сырья, ингредиентов, оборудования и технологий для пищевой промышленности. Ее организаторами выступают Национальный выставочный центр "БелЭкспо" Управления делами Президента Беларуси и Министерство сельского хозяйства и продовольствия при поддержке концерна "Белгоспищепром".





Для продовольственной индустрии выставка стала знаковым форумом, объединяющим сферы интересов профессионалов отрасли и представителей профильных министерств, ведомств, бизнеса, науки и торговли. Участники выставки демонстрируют весь ассортимент продовольствия из различных стран, а также инновационные разработки, гастрономические новинки.-0-