5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси внешнеторговый оборот товаров в январе - сентябре 2026 года составил $77,4497 млрд. Такие данные опубликованы на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.
За этот период экспорт товаров составил $36,7746 млрд, импорт - $40,6751 млрд. К уровню января - сентября 2025 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 120,9% (экспорт - 122,9%, импорт - 119,2%).-0-
Экономика
05 ноября 2026, 11:15
Внешнеторговый оборот товаров в Беларуси в январе-сентябре превысил $77 млрд
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