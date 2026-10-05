За этот период экспорт товаров составил $32,3065 млрд, импорт - $35,7406 млрд. К уровню января-августа 2025 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 121% (экспорт - 122,4%, импорт - 119,7%).-0-
Экономика
05 октября 2026, 11:12
Внешнеторговый оборот товаров Беларуси в январе-августе превысил $68 млрд
Фото из архива
5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси внешнеторговый оборот товаров в январе-августе этого года составил $68,0471 млрд. Такие данные опубликованы на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.
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