24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Терехов провел встречу с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Мамметом Акмаммедовым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.



Двусторонние отношения Беларуси и Туркменистана основаны на взаимном уважении и партнерстве, важное место в них отводится торгово-экономическому сотрудничеству. В последние годы объемы двусторонней торговли демонстрируют уверенный рост. Однако взаимный потенциал двух стран способен обеспечить достижение гораздо большего оборота товаров и услуг.



Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической сфере, модернизации железнодорожной инфраструктуры, в том числе обмена практическим опытом организации и управления транзитными грузопотоками. Помимо этого, имеется ряд направлений, эффективное взаимодействие в которых может представлять интерес, например сельское хозяйство, экология, цифровизация и другие.



Беларусь и Туркменистан заинтересованы наиболее активно задействовать механизм межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству для оперативного обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений, достижения договоренностей по развитию наиболее перспективных направлений сотрудничества, определения практических мер по их реализации.-0-