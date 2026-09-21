Видим очевидные резервы в строительной отрасли, которые надо реализовать - Турчин

Премьер-министр еще раз напомнил о персональной ответственности за выполнение доведенных параметров.-0-





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21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги работы строительной отрасли за восемь месяцев рассмотрели на рабочем совещании у премьер-министра Александра Турчина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.К обсуждению кроме профильных министров приглашены заместители председателей облисполкомов и Минского горисполкома, ответственные за строительный комплекс. Доложено о причинах замедления темпов по отдельным регионам и мерах, которые позволят выровнять ситуацию путем активизации работ по реализации важнейших проектов, по строительству жилья, объектов государственной и местных инвестиционных программ, капитальному ремонту."По строительному комплексу вроде как результаты больше 100%. Но, как я говорю, этот результат удовлетворять меня не может по причине того, что мы видим очевидные резервы в строительной отрасли, которые нам надо реализовать", - отметил Александр Турчин.