Ветпрепараты, ЭЗС, оборудование для водоочистки. Какую продукцию предлагает Витебская область Кыргызстану

Предприятия Витебской области поставляют в Кыргызстан мясо птицы, лекарственные препараты, ковры, напольные покрытия, кабельную, мясо-молочную продукцию, торговое оборудование. Импортируются швейные изделия, овощи и сухофрукты. В июне текущего года между регионами подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах. Заключены соглашения в сфере образования, налажен обмен студентами и преподавателями. Студенты из Кыргызстана проходят обучение в вузах области.





В торгово-экономической сфере прорабатывается взаимодействие в сфере поставок ветеринарных препаратов. Примером успешных кооперационных связей могут стать совместные производства по выпуску детского питания, мясных и плодоовощных консервов. Ведется поиск партнеров для долгосрочного сотрудничества по поставкам торфяной продукции "Витебскторф".

"Мы имеем богатый опыт в деревообработке и производстве мебели, - отметила Анжелика Никитина. - В рамках развития зеленой экономики актуальна может быть поставка электрозарядных станций для электромобилей, производимых предприятием "Витязь". Также возможно использование производимой им же медицинской техники в учреждениях здравоохранения. Для оформления отелей и здравниц наши гиганты легкой промышленности предлагают ковры, изделия из льна, домашний текстиль". "Мы имеем богатый опыт в деревообработке и производстве мебели, - отметила Анжелика Никитина. - В рамках развития зеленой экономики актуальна может быть поставка электрозарядных станций для электромобилей, производимых предприятием "Витязь". Также возможно использование производимой им же медицинской техники в учреждениях здравоохранения. Для оформления отелей и здравниц наши гиганты легкой промышленности предлагают ковры, изделия из льна, домашний текстиль".





Также регион готов предложить компетенции по комплексному инжинирингу, разработке технологий, проектированию и производству оборудования для систем водоснабжения и водоотведения, в том числе через создание совместного производства. Продукция более 20 предприятий Витебщины может использоваться при реализации крупнейшего международного проекта по строительству железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан.





Завод "Энергокомплект" установил тесное сотрудничество по поставкам кабеля для объектов Кыргызстана. Ведется работа по наращиванию объемов.





По словам Анжелики Никитиной, регионы объединяет и общее героическое прошлое. Так, в Бешенковичском районе расположен мемориальный комплекс, где захоронен Герой Советского Союза Джумаш Асаналиев. Развивается культурное сотрудничество, представители страны участвуют в вокальных конкурсах международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

В сфере практического здравоохранения врачи готовы оказать консультативную, диагностическую, методологическую помощь коллегам, провести совместные операции. "Совместная работа на долговременной системной основе в сфере репродуктивного здоровья, детской хирургии, педиатрии будет исключительно полезной для обеих сторон. Также перспективным направлением сотрудничества является туризм, - отметила Анжелика Никитина. - Нынешний форум открывает новые возможности и потенциальные выгоды в интересах двух сторон. Углубление взаимодействия позволит увеличить взаимный товарооборот и укрепить межрегиональные связи".-0- В сфере практического здравоохранения врачи готовы оказать консультативную, диагностическую, методологическую помощь коллегам, провести совместные операции. "Совместная работа на долговременной системной основе в сфере репродуктивного здоровья, детской хирургии, педиатрии будет исключительно полезной для обеих сторон. Также перспективным направлением сотрудничества является туризм, - отметила Анжелика Никитина. - Нынешний форум открывает новые возможности и потенциальные выгоды в интересах двух сторон. Углубление взаимодействия позволит увеличить взаимный товарооборот и укрепить межрегиональные связи".-0-





Фото Виталия Пивоварчика

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В каких сферах может быть перспективным сотрудничество Витебской области с регионами Кыргызстана, рассказала заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета Анжелика Никитина во время пленарного заседания I Форума регионов Беларуси и Кыргызстана, передает корреспондент БЕЛТА.