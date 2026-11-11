В Вилейском районе построили молочно-товарный комплекс на 1200 коров

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейском районе при поддержке Банка развития построили современный молочно-товарный комплекс (МТК) на 1200 коров, где целевым стандартом работы выбрано производство молока сорта "экстра", сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.
Инвестиционный проект реализован на базе ОАО "Новая Вилия" в результате проведения Банком развития конкурсного отбора по строительству и реконструкции МТК. Введенный в эксплуатацию объект вблизи деревни Фальки рассчитан на содержание 1200 коров основного стада и предназначен для существенного увеличения объемов и эффективности производства животноводческой продукции в Минской области.
Годовой валовой надой молока запланирован в объеме более 13 тыс. т при средней продуктивности почти 11 тыс. кг на одну корову. Товарность продукции предусмотрена на уровне 95%, при этом вся реализуемая партия будет соответствовать исключительно сорту "экстра".
Фундаментом для достижения заявленных характеристик стало формирование стада из племенных животных с высоким генетическим потенциалом, а также применение передовых подходов к воспроизводству и ветеринарии. Инженерная инфраструктура нового объекта обеспечивает автоматическое поддержание микроклимата, комфортные условия поения и отдыха, что напрямую снижает уровень стресса у животных и сохраняет их здоровье.
Управление производственными процессами полностью цифровизировано. На ферме задействована система, которая с помощью датчиков непрерывно отслеживает активность стада, ведет точный учет надоев и анализирует качество сырья для своевременного принятия зоотехнических решений. Для организации сбалансированного питания применяется специализированное программное обеспечение, оптимизирующее рационы с учетом питательности кормов и физиологических потребностей животных.
Финансирование строительства и реконструкции МТК остается одним из ключевых направлений инвестиционной деятельности Банка развития. "Технологическая трансформация белорусского агропромышленного комплекса давно вышла за рамки обычной механизации: современное молочное животноводство все больше напоминает работу высокотехнологичного производства, где за объемом и качеством каждого литра молока стоят обработка данных, генетический потенциал и прецизионный расчет рационов", - отметили в банке.-0-
Фото Банка развития