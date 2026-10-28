В СЭЗ "Брест" привлечены инвестиции из 16 стран

28 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Инвестиции из 16 стран привлечены в свободную экономическую зону "Брест" для производства конкурентоспособной продукции, в том числе на зарубежном рынке. Об этом сообщил на форуме к 30-летию брестской СЭЗ глава ее администрации Вадим Кравчук, передает корреспондент БЕЛТА.





Первая свободная экономическая зона в Беларуси была создана в 1996 году по указу Президента. Она разместилась в Бресте. "В первые годы отрабатывались механизмы привлечения инвестиций. Основные цели СЭЗ - ориентированность на экспорт, импортозамещение и выпуск инновационной продукции. Она прошла путь от эксперимента до ведущей инвестиционной площадки и стала примером для других регионов, занимает 50 кв. км, имеет 16 инвестплощадок с необходимой инфраструктурой. На предприятиях 76 резидентов трудятся 22,5 тыс. человек", - рассказал Вадим Кравчук.

Заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко акцентировал внимание на том, что в юго-западном регионе СЭЗ занимает особое место. "Вся экономика ускорилась, - отметил он. - Если раньше можно было инвестиционный проект реализовывать 3-4 года, то сейчас за такой период можно отстать в технологическом плане и в плане продаж. Дальнейшее развитие СЭЗ видится в первую очередь в создании условий для инвестора - не в выделении земельного участка, а в предоставлении ему готового помещения, куда можно быстро завезти оборудование, начать производство и выходить на рынок. Такую концепцию реализуем в Брестском, Пинском, Барановичском технопарках". Заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко акцентировал внимание на том, что в юго-западном регионе СЭЗ занимает особое место. "Вся экономика ускорилась, - отметил он. - Если раньше можно было инвестиционный проект реализовывать 3-4 года, то сейчас за такой период можно отстать в технологическом плане и в плане продаж. Дальнейшее развитие СЭЗ видится в первую очередь в создании условий для инвестора - не в выделении земельного участка, а в предоставлении ему готового помещения, куда можно быстро завезти оборудование, начать производство и выходить на рынок. Такую концепцию реализуем в Брестском, Пинском, Барановичском технопарках".

Разработана стратегия развития СЭЗ "Брест" до 2030 года. Ее резиденты работают в сферах машиностроения, пищевой, легкой, химической промышленности, электроники, деревообработки, производства строительных и отделочных материалов и других. На долю предприятий этой СЭЗ приходится четверть экспорта, 20% промышленного производства, 30% инновационной продукции Брестской области. Разработана стратегия развития СЭЗ "Брест" до 2030 года. Ее резиденты работают в сферах машиностроения, пищевой, легкой, химической промышленности, электроники, деревообработки, производства строительных и отделочных материалов и других. На долю предприятий этой СЭЗ приходится четверть экспорта, 20% промышленного производства, 30% инновационной продукции Брестской области.





Производства размещены в Бресте, Барановичах, Пинске, Брестском, Кобринском, Дрогичинском, Ивацевичском и Ганцевичском районах. Компании выпускают 6 тыс. наименований продукции, которую поставляют в 60 стран.-0-





Фото СЭЗ "Брест"