18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдательный совет Парка высоких технологий под председательством премьер-министра Александра Турчина одобрил регистрацию 31 новой компании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПВТ.
Много новых резидентов сфокусированы на сфере, где цена ошибки наиболее высока, - цифровом здравоохранении. Так, УП "КАРДИАН" займется разработкой и производством диагностической аппаратуры кардиологического профиля, объединяя аппаратную и программную обработку электрокардиосигналов. ООО "ОМОП-ФОРИЯ" предложит рынку программные продукты в области биомедицинских данных, фармаконадзора и аналитики Real-World Evidence.
ПВТ традиционно силен в автоматизации, и новые резиденты подтверждают этот тренд. ЗАО "Миротек Инжиниринг" займется программно-аппаратными комплексами для автоматизации процессов обработки и упаковки в сельском хозяйстве. ООО "АТЗ Софтворкс" разработает MES-платформу для управления производственными процессами предприятий молочной промышленности. ООО "Найнсевен" сосредоточится на e-commerce-решениях для крупного ритейла, а ООО "Твикки Лаб" – на высоконагруженных системах видеокоммуникаций с применением машинного обучения.
Есть среди новичков место и креативным индустриям: ООО "ПЛАТУПУС ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ" работает над компьютерной игрой в жанре ко-оп экшен rogue-lite survival. Социальную миссию несет ООО "Первый семейный портал", создающее цифровую платформу для родителей, объединяющую каталог товаров, афишу мероприятий и сервисы специалистов. ООО "Левелпро" разрабатывает AI SaaS-платформу агрегатор нейросетей, а ООО "Вандэфул Медиа" совмещает разработку программного обеспечения для организации личного медицинского кабинета с заказной разработкой решений для учета автомобильных запчастей.-0-
Экономика
18 сентября 2026, 15:54
В ПВТ зарегистрирован 31 новый резидент
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