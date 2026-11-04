В Минске представили новый автомобиль-гибрид белорусского производства

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последовательный гибрид белорусского производства Forthing X5 EVO представили на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.





Гибрид Forthing X5 EVO произведен на СП ЗАО "ЮНИСОН". Длина модели составляет 4600 мм, ширина - 1860 мм, высота - 1700 мм, при колесной базе 2715 мм. Запас хода автомобиля при полностью заряженной батарее и полном баке составляет 1150 км. На электричестве машина способна проехать до 230 км.





Автомобиль оснащен дополнительным бензогенератором. Модель имеет мультимедийный дисплей диагональю 15,6 дюйма. Сиденья оснащены вентиляцией, обогревом и массажем как для водителя, так и для пассажиров.





Установлено 8 подушек безопасности, есть системы удержания в полосе движения, мониторинга слепых зон и распознавания дорожных знаков. Также предусмотрены передние и задние парктроники, камера кругового обзора с функцией прозрачного шасси. Кузов гибрида полностью оцинкован. Представлено 8 вариантов расцветки.





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