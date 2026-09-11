В Минске открывается V Международный форум экономического сотрудничества. Что будут обсуждать?





Александр Комендант отметил, что форум - ключевое мероприятие деловой повестки празднования Дня города. Сегодня более 200 человек из 15 стран мира посещает форум. Повестка разнообразная: от экономики до инвестиций. "Сегодня мы говорим активно о туризме. Минску есть что показать, Минску есть чем похвастаться. Сегодня будем обсуждать различные темы: от искусственного интеллекта до развития туристического потенциала. Минск - это современный город, которому есть, безусловно, чему научить наших партнеров", - считает первый заместитель председателя.

По мнению Александра Коменданта, форумы всегда работают на будущие проекты. "Сегодня инвестиции привлекаются в Минск из нескольких десятков стран. Активно сотрудничаем с китайским направлением, со Средней Азией. Широко на повестке стоит Узбекистан, ОАЭ. Все это, безусловно, зарождалось именно на подобных форумах. Это первые контакты, которые реализовываются уже в реальных проектах", - добавил он.





Особое внимание на форуме уделят туризму, искусственному интеллекту, развитию современной среды города и инвестиционному сотрудничеству. "Минск активно сотрудничает с городами-побратимами. И когда мы общаемся, видим большой интерес. Кому-то интересна сфера туризма, кому-то - ЖКХ, кому-то - образования. Мы сегодня на форуме готовы обсуждать все эти темы, чтобы привносить наш опыт в развитие других городов и чему-то учиться у соседей", - поделился планами первый заместитель председателя.





Александр Комендант подчеркнул, что сегодня очень активна тема искусственного интеллекта. "Безусловно, эта тема интересна и нам. Мы сегодня уже начинаем внедрять в отдельные проекты элементы искусственного интеллекта. И, конечно же, здесь нам интересен опыт наших соседей, также больших мегаполисов, для того, чтобы понять, что в этом может быть полезного для городского общества", - заключил он.-0-

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чем Минск готов удивлять зарубежных партнеров, рассказал журналистам первый заместитель председателя Минского горисполкома Александр Комендант перед началом V Международного форума экономического сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.