В Китай отправлен очередной сборный контейнерный поезд "Колосок"

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китай отправлен восьмой сборный контейнерный поезд "Колосок", сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.



Сервис реализуется ГП "Белинтертранс" совместно с БЖД. Очередной состав стал не только рекордным по длине - в поезде 76 сорокафутовых контейнеров, но и по количеству номенклатурных групп грузов - их стало девять: пиломатериалы, молоко сухое, вольфраматы, стеклоткань, шпон, сыворотка молочная, альбумин, ферросплавы, лен.



Грузы следуют в адрес 16 получателей в КНР. Маршрут поезда в Поднебесную проходит по территории России через погранпереход "Забайкальск".



В сервисе "Колосок" можно отправлять партии любого объема. При этом ставка на перевозку сопоставима со стоимостью перевозки полносоставным поездом.



"Сервис, запущенный 31 марта 2026 года, подтвердил востребованность и перешел от пилота к стабильной работе. В планах расширение географии охвата провинций КНР", - рассказали на предприятии.



Как сообщалось, фирменное название "Колосок" отражает саму суть сервиса: это поезд, который формируется из сборных грузов. Ключевая особенность и преимущество этого сервиса заключается в том, что он ориентирован на малый и средний бизнес. У таких предприятий зачастую нет достаточного объема для загрузки целого поезда, но есть острая потребность в регулярных отправках грузов в Китай небольшими партиями.



Проект направлен на оптимизацию логистических затрат для экспортеров отечественной продукции. Также сервис дает возможность организации экспортных поставок товаров не только крупным грузоотправителям, но и среднему и малому бизнесу.



Консолидация контейнеров производится на терминале "Колядичи", здесь же предоставляется полный комплекс услуг: таможенное декларирование, документальное оформление, терминальная обработка, услуги "первой мили".-0-