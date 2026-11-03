В каких регионах квартиры в III квартале покупали активнее всего, рассказали в Госкомимуществе

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как изменился рынок жилья в регионах в III квартале, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.



"По итогам III квартала в пяти областных центрах Беларуси совершено 3226 сделок с квартирами - на 180 больше, чем в II квартале. Главным драйвером роста стал Гомель, где зафиксирован рекордный для города результат. Гомель показал максимум за весь период анализа - 751 сделка, на 138 больше, чем в предыдущем квартале. Активность также выросла в Витебске - до 635 сделок (плюс 75) и Гродно - до 852 сделок (плюс 67). В Бресте и Могилеве, напротив, количество сделок сократилось: в Бресте зарегистрировано 547 сделок (минус 46), в Могилеве - 441 (минус 54)", - отметили в комитете.



Средняя стоимость квартир по итогам сделок продолжила расти во всех областных центрах Беларуси. В Бресте цена квадратного метра увеличилась на 10% и составила 4210 рублей ($1420), в Гродно - на 7%, до 3530 рублей ($1190).



В Могилеве квадратный метр подорожал на 8%, до 3360 рублей ($1130), в Гомеле - на 9%, до 3260 рублей ($1100). Витебск показал наибольший рост - 11%: средняя цена достигла 3100 рублей ($1050) за 1 кв.м. В долларовом эквиваленте стоимость сделок выросла на 2-6% в зависимости от города.



В Бресте и Гомеле наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры - 42% и 43% сделок соответственно. В Витебске чаще приобретали однокомнатные - 43% сделок. В Могилеве интерес покупателей распределился почти поровну между однушками (38%) и двухкомнатными квартирами (39%). В Гродно лидировали также двухкомнатные квартиры - 37% сделок.



Самая дорогая квартира по общей цене продана в Витебске на ул.Калинина: объект площадью 148,7 кв.м в доме 2014 года постройки обошелся покупателю в 688,9 тыс. рублей.



Самая высокая цена за квадратный метр зафиксирована в Бресте на ул.Октябрьской Революции: квартира площадью 41 кв.м в новом доме 2025 года постройки продана по 7285 рублей за кв.м.-0-