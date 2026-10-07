В ЕАЭС прорабатывается создание биржи интеллектуальной собственности 

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийское патентное ведомство Евразийской патентной организации (ЕАПО) и Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) прорабатывают создание проекта в сфере интеллектуальной собственности на основе портала "Биржа интеллектуальной собственности". Об этом заявил на пресс-конференции вице-президент Евразийского патентного ведомства ЕАПО Владимир Рябоволов, передает корреспондент БЕЛТА.



Евразийское патентное ведомство сотрудничает с Национальным центром интеллектуальной собственности Беларуси в сфере цифровизации, подготовки кадров, стажировок, переподготовки и повышения квалификации специалистов. Перспективным направлением сотрудничества Владимир Рябоволов назвал создание евразийского портала трансфера технологий и инноваций или евразийской биржи интеллектуальной собственности.



Евразийское патентное ведомство учитывает опыт НЦИС в обеспечении работы собственной биржи интеллектуальной собственности. По итогам научно-исследовательской работы центр разработал научно-обоснованные подходы к возможности создания евразийской биржи. "Инициатива вызвала интерес у изобретателей, представителей бизнеса и финансовых институтов. Мы рассматриваем возможность создания успешного комплексного белорусско-евразийского проекта в сфере интеллектуальной собственности. Его реализация потребует привлечения дополнительных финансовых, организационных и информационных ресурсов, а также внедрения передовых функций по управлению коммерциализацией разработок", - отметил Владимир Рябоволов.



Основой проекта может стать биржа интеллектуальной собственности, а оператором - НЦИС. По мнению эксперта, реализация проекта будет способствовать научно-технологическому и инновационному развитию Беларуси, других стран и всего Евразийского региона.-0-