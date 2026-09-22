В два раза выросли продажи садовых качелей "Александрия", отмеченных Государственным знаком качества 

По ее словам, автоматизация процессов, включая внедрение станков лазерной резки листа и трубы, позволила заменить ручной труд машинным, что существенно снизило трудоемкость операций и повысило производительность. "Более 80% нашей продукции идет на экспорт, поэтому конкурентоспособность для нас критически важна. Мы сохраняем лидирующие позиции по садовой мебели на рынках стран СНГ. Основные партнеры - Россия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан. Также работаем с Грузией, Монголией, налаживаем сотрудничество со странами дальней дуги", - отметила руководитель предприятия.
Именно садовые качели "Александрия" стали визитной карточкой завода в борьбе за качество. Модель, разработанная конструкторами предприятия в 2021 году, завоевала любовь покупателей и получила в 2026 году высшую награду - Государственный знак качества. "После присвоения знака мы усилили рекламную поддержку продукта. Итоги сезона 2026 года превзошли ожидания: продажи этих качелей в Беларуси выросли в два раза. Всего за сезон произвели и реализовали порядка 4 тыс. изделий. Общий рост реализации по предприятию составил 15%", - сообщила Екатерина Богданович.
Начальник управления продаж ОАО "Ольса" Ольга Боцман добавила, что успех модели обусловлен продуманным дизайном и функциональностью. "Качели выдерживают нагрузку до 500 кг, одним движением рычага раскладываются в полноценную двуспальную кровать. Они оснащены антимоскитной сеткой, а текстиль выполнен из плотной ткани с водоотталкивающей пропиткой. Крыша также защищает от дождя. Все эти качества нашли отклик у покупателей", - рассказала Ольга Боцман.
Предприятие продолжает расширять линейку продукции. Сейчас на сертификации находится новая медицинская кровать с электроприводом для отделений интенсивной терапии. А к следующему сезону готовятся новые коллекции террасной мебели - диваны и кресла в обновленном дизайне и цветовых решениях, адаптированные под современные тренды и запросы потребителей.-0-
Фото Олега Фойницкого