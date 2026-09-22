В два раза выросли продажи садовых качелей "Александрия", отмеченных Государственным знаком качества 

По ее словам, автоматизация процессов, включая внедрение станков лазерной резки листа и трубы, позволила заменить ручной труд машинным, что существенно снизило трудоемкость операций и повысило производительность. "Более 80% нашей продукции идет на экспорт, поэтому конкурентоспособность для нас критически важна. Мы сохраняем лидирующие позиции по садовой мебели на рынках стран СНГ. Основные партнеры - Россия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан. Также работаем с Грузией, Монголией, налаживаем сотрудничество со странами дальней дуги", - отметила руководитель предприятия.

Предприятие продолжает расширять линейку продукции. Сейчас на сертификации находится новая медицинская кровать с электроприводом для отделений интенсивной терапии. А к следующему сезону готовятся новые коллекции террасной мебели - диваны и кресла в обновленном дизайне и цветовых решениях, адаптированные под современные тренды и запросы потребителей.-0-





Фото Олега Фойницкого

22 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Садовые качели "Александрия", отмеченные Государственным знаком качества, показали двукратный рост продаж на внутреннем рынке в текущем сезоне. Об этом журналистам рассказали во время пресс-тура представители ОАО "Ольса", передает корреспондент БЕЛТА.Предприятие, основанное в 1932 году, специализируется на выпуске мебели на металлическом каркасе и электротоваров. В апреле 2026 года здесь ввели в эксплуатацию новый производственный корпус площадью 4,5 тыс. кв.м. Он стал ключевым элементом инвестиционного импортозамещающего проекта."Новый цех оснащен современным оборудованием для изготовления электросварных холоднокатаных труб и металлообработки. Его годовая мощность составляет более 7 тыс. тонн трубной продукции. Это основной материал для нашей мебели: садовой, кемпинговой, трансформируемой. Раньше мы закупали трубы, а теперь производим их сами. Это дает серьезный экономический эффект за счет снижения себестоимости и повышения уровня локализации", - пояснила директор ОАО "Ольса" Екатерина Богданович.Именно садовые качели "Александрия" стали визитной карточкой завода в борьбе за качество. Модель, разработанная конструкторами предприятия в 2021 году, завоевала любовь покупателей и получила в 2026 году высшую награду - Государственный знак качества. "После присвоения знака мы усилили рекламную поддержку продукта. Итоги сезона 2026 года превзошли ожидания: продажи этих качелей в Беларуси выросли в два раза. Всего за сезон произвели и реализовали порядка 4 тыс. изделий. Общий рост реализации по предприятию составил 15%", - сообщила Екатерина Богданович.Начальник управления продаж ОАО "Ольса" Ольга Боцман добавила, что успех модели обусловлен продуманным дизайном и функциональностью. "Качели выдерживают нагрузку до 500 кг, одним движением рычага раскладываются в полноценную двуспальную кровать. Они оснащены антимоскитной сеткой, а текстиль выполнен из плотной ткани с водоотталкивающей пропиткой. Крыша также защищает от дождя. Все эти качества нашли отклик у покупателей", - рассказала Ольга Боцман.Спрос на продукцию остается стабильно высоким, что подтверждает активная контрактация на будущий сезон. Отгрузки в торговые сети начинаются уже в феврале-марте и продолжаются до июня, однако производство не останавливается ни на день, чтобы создать необходимый запас перед весенним пиком спроса. "Мы выпускаем ежегодно более 1 млн единиц изделий, ассортиментная линейка насчитывает свыше 800 позиций. Садовые качели занимают в ней особое место: производим и реализуем более 150 тыс. штук в год", - подчеркнула начальник управления продаж.В ОАО "Ольса" делают ставку на использование материалов местных производителей. Для тентов качелей используют ткани ОАО "Моготекс", а москитные сетки изготавливают из материалов ОАО "Лента". Эти материалы отличаются высокой устойчивостью к погодным условиям и длительному использованию на открытом воздухе.