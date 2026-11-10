В Брестской области оцифровали более половины сельхозугодий





В мероприятии принимают участие около 90 человек. Среди них - специалисты в области сельского хозяйства, ученые, разработчики. Они обсуждают внедрение элементов цифровизации в растениеводство и животноводство. Это способствует повышению продуктивности и эффективности, облегчению труда работников аграрного комплекса.

"Применяя инструменты цифровизации, мы можем повышать наблюдаемость за всеми системами. Это и вегетация растений, и работа сельскохозяйственной техники, и использование ресурсов. Благодаря этому экономим средства, повышаем экономическую эффективность. В животноводстве программные продукты позволяют вести учет стада, отслеживать продуктивность, своевременность манипуляций. В итоге улучшаются результаты", - подчеркнул Дмитрий Городецкий. В новых животноводческих объектах элементы цифровизации и автоматизации закладываются уже на этапе проектирования. "Применяя инструменты цифровизации, мы можем повышать наблюдаемость за всеми системами. Это и вегетация растений, и работа сельскохозяйственной техники, и использование ресурсов. Благодаря этому экономим средства, повышаем экономическую эффективность. В животноводстве программные продукты позволяют вести учет стада, отслеживать продуктивность, своевременность манипуляций. В итоге улучшаются результаты", - подчеркнул Дмитрий Городецкий. В новых животноводческих объектах элементы цифровизации и автоматизации закладываются уже на этапе проектирования.

В Брестской области работают более 180 сельхозорганизаций. В каждом из 16 районов определено по одному базовому хозяйству, в которых первично будут внедрены элементы цифровизации. Они станут примерами применения передовых технологий, а также площадками для обучения специалистов. "Кто-то быстрее движется, где-то темпы медленнее. Но в целом мы 51% сельхозугодий области оцифровали. Есть районы, где 100%, например Жабинковский", - обратил внимание первый зампредседателя облисполкома. В Брестской области работают более 180 сельхозорганизаций. В каждом из 16 районов определено по одному базовому хозяйству, в которых первично будут внедрены элементы цифровизации. Они станут примерами применения передовых технологий, а также площадками для обучения специалистов. "Кто-то быстрее движется, где-то темпы медленнее. Но в целом мы 51% сельхозугодий области оцифровали. Есть районы, где 100%, например Жабинковский", - обратил внимание первый зампредседателя облисполкома.





В той или иной мере все сельхозорганизации Брестчины используют элементы цифровизации. Идет внедрение в отдельные сегменты, более глубокое применение. В частности, в регионе тестируют платформу по приобретению запасных частей. Доступ к ней получат все хозяйства. Их представители будут видеть, какие и где приобретаются запчасти, где дешевле.

Серьезный упор делается на точное земледелие. "Идем по пути дифференцированного внесения удобрений, доломитовой муки. Смотрим агрегаты. Сейчас занимаемся организацией производства одного из них. В целом видим, что можем получить существенную экономию финансов на применение дифференцированных внесений. Повышаем эффективность усвояемости растениями, потому что работаем точечно. Это приносит отдачу в виде зерновых, кукурузы, сахарной свеклы и других культур, которые возделываются", - пояснил Дмитрий Городецкий.-0- Серьезный упор делается на точное земледелие. "Идем по пути дифференцированного внесения удобрений, доломитовой муки. Смотрим агрегаты. Сейчас занимаемся организацией производства одного из них. В целом видим, что можем получить существенную экономию финансов на применение дифференцированных внесений. Повышаем эффективность усвояемости растениями, потому что работаем точечно. Это приносит отдачу в виде зерновых, кукурузы, сахарной свеклы и других культур, которые возделываются", - пояснил Дмитрий Городецкий.-0-





Фото Брестского облисполкома

10 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области оцифровали более половины сельскохозяйственный угодий. Об этом сообщил первый заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий во время семинара-совещания о ходе внедрения элементов цифровизации в сельскохозяйственное производство, передает корреспондент БЕЛТА.