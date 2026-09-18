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В Беларуси запустили новые образовательные программы для развития молодежного стартап-движения

Опубликовано:

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Экономика
18 сентября 2026, 15:56

В Беларуси запустили новые образовательные программы для развития молодежного стартап-движения

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18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси дали старт новым образовательным программам для развития молодежного стартап-движения. Об этом сообщила на брифинге для СМИ начальник секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Анна Рябова, передает корреспондент БЕЛТА. 
Space University - республиканская двухмесячная образовательная программа для стартапов ранних стадий. Программа по инновационному предпринимательству рассчитана на обучающихся и сотрудников белорусских вузов, которые хотят запустить свой стартап. Она реализуется на базе 12 университетов - партнеров ПВТ совместно с молодежным предпринимательским сообществом StartUp Space и Министерством образования Республики Беларусь. Организована на базе БГУ, БНТУ, БГУИР, БГЭУ в Минске, БрГТУ в Бресте, ПолесГУ в Пинске, ГрГУ в Гродно, ПГУ в Полоцке, ВГТУ в Витебске, ГГУ и ГГТУ в Гомеле, а также БРУ в Могилеве.

Еще одна программа - Space CorpAcc - совместный проект с одним из сотовых операторов, который направлен на поддержку стартапов, готовых к масштабированию с участием крупного бизнеса. Участники получат менторскую поддержку, доступ к экспертизе и возможность пилотировать свои решения в корпоративной среде. 

Программы были анонсированы на молодежном стартап-форуме Space Day 2026, который прошел 15 сентября в Минске. Прием заявок по обоим направлениям открыт. Кроме того, вскоре стартует сезон осенних хакатонов Space Hackathon для технологических команд.

Как отметила Анна Рябова, акселерационные программы - масштабный шаг в развитии университетского технологического предпринимательства. К ним планируется привлечь не менее 1 тыс. человек и выпустить как минимум 100 проектов начальной стадии. Итоги будут подведены в январе. 
Председатель совета общественного объединения "Молодежное инновационное сообщество «Стартап Спейс" Егор Олиферко добавил, что представленные программы заинтересуют ребят, у которых еще нет готового бизнеса, но уже есть интерес к созданию собственных проектов, желание тестировать идеи и разбираться, как устроена стартап-экосистема на практике.

Руководитель стартап-центра ПВТ Дмитрий Микулко в свою очередь обратил внимание, что путь в предпринимательство начинается не с регистрации компании и не с поиска инвестиций, а значительно раньше - с первой идеи, попытки собрать команду. ПВТ заинтересован в том, чтобы молодежь предлагала свои идеи и могла с поддержкой экспертов, инвесторов их масштабировать. 

По программе Space University ограничений по сферам бизнеса нет: к отбору принимают любые проекты от стадии идеи до минимально жизнеспособного продукта, то есть первой рабочей версии с базовыми функциями для теста на клиентах. Заявки собирают по 27 сентября, а сам образовательный блок пройдет с 6 октября по 22 ноября. Участников научат CustDev-интервью, проверке гипотез и расчету юнит-экономики, после чего в декабре лучшие проекты от каждого вуза будут представлены на финальном конкурсе StartUp Generation. 

Во втором акселераторе, Space CorpAcc, выставлен технологический фильтр - ищут исключительно разработчиков голосовых ИИ-агентов. От команд ждут решения двух конкретных задач: автоматизации обработки входящих вызовов и саммаризации договоренностей прямо во время звонков. Заявки принимают по 5 октября, а с 6 по 15 октября пройдет региональный отбор в семи городах Беларуси - Полоцке, Пинске, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Минске на площадке стартап-центра ПВТ. Основной этап разработки внутри цифрового контура оператора на его мощностях продлится с 19 октября по 16 ноября, а финал назначен на 17 ноября. По итогам программы будет запущен с лучшей командой реальный пилот продукта.-0-
Фото Ярослава Зарецкого
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