В Беларуси внесены изменения в план государственной стандартизации на 2026 год

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт утвердил изменение №6 к плану государственной стандартизации на 2026 год. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.





Изменения сформированы на основе предложений органов госуправления и организаций страны. Дополнительно предусмотрена разработка 12 государственных стандартов и изменений в действующие стандарты. Например, будут разработаны стандарты, устанавливающие методики поверки зарядных станций для электротранспорта. Появится терминологический стандарт на материалы для аддитивного строительного производства.





Уточнятся требования действующих стандартов на лесоматериалы круглые лиственных пород, дрова, стальные изделия, тактильные указатели на пешеходных поверхностях, игрушки, а также на услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин. Дополнительно будет проверен научно-технический уровень 101 стандарта.





Кроме того, откорректирован ряд тем, предусмотренных в плане.





Ознакомиться с изменением №6 к плану государственной стандартизации Беларуси на 2026 год можно на сайте Госстандарта.-0-