В Беларуси в октябре выросли продажи новых легковых авто

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рынок новых легковых автомобилей в Беларуси стабилизировался в октябре, сообщили БЕЛТА в автомобильной ассоциации "БАА".



По итогам октября реализовано почти 10 тыс. новых легковых автомобилей, что на 2% больше, чем в сентябре.



"В годовом выражении рынок продолжает демонстрировать высокий рост: по сравнению с октябрем 2025 года объем продаж увеличился на 49%. Рынок перешел к более спокойной динамике. После заметных изменений объемов продаж в предыдущие месяцы октябрь прошел без резких колебаний", - отметили в ассоциации.



Умеренный рост по сравнению с сентябрем продемонстрировали сразу несколько брендов, в том числе Belgee, Geely, Lada, Haval и Avatr. "Такая динамика свидетельствует о стабилизации рынка новых легковых автомобилей на достигнутом высоком уровне", - добавили в БАА.



Сегмент электромобилей сохранил сентябрьские объемы. По итогам месяца реализовано около 3,4 тыс. электромобилей, что на 0,8% больше, чем в сентябре. После более заметной сентябрьской коррекции сегмент электромобилей сохранил достигнутый объем продаж.



"Особый интерес представляет динамика импорта электромобилей после окончания квот на их беспошлинный ввоз. В октябре совокупный импорт электромобилей юридическими и физическими лицами составил около 2,5 тыс. автомобилей. Примерно две трети этого объема пришлось на юридических лиц и около одной трети - на физических лиц. По сравнению с сентябрем совокупный импорт электромобилей снизился на 21%, что было ожидаемо после изменения условий ввоза.



При этом октябрьский результат практически соответствует среднему ежемесячному объему импорта электромобилей в 2026 году", - рассказали в БАА, отметив, что завершение действия квот привело к снижению импорта относительно предыдущего месяца, однако пока не привело к его резкому сокращению.



"Октябрь получился знаковым месяцем для рынка новых легковых автомобилей, - отметил член правления БАА Владислав Туркин. - Совокупные продажи Belgee и Geely превысили рубеж в 45 тыс. автомобилей, что составляет более 60% рынка. Dongfeng сохраняет объемы "сборки" на уровне свыше 800 автомобилей в месяц. Haval также демонстрирует рост - около 150 автомобилей. По статистическим данным мы продолжаем наблюдать дальнейший перекос рынка в сторону физических лиц".



По его словам, из-за неравных условий в уплате утильсбора основной объем импорта автомобилей премиального сегмента идет через физических лиц. Значительная часть дорогих автомобилей ввозится с использованием льготных категорий граждан, которые зачастую фактически не являются конечными пользователями этих автомобилей.-0-