В Беларуси в январе-августе построили 19,6 тыс. новых квартир 

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе - августе организации всех форм собственности построили 19,6 тыс. новых квартир, введено в эксплуатацию 2045,4 тыс. кв.м общей площади жилья. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.



Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 608,7 тыс. кв.м, или 29,8% от общего объема введенного жилья.



Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 274,9 тыс. кв.м (13,4% от общего ввода).



В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 857,6 тыс. кв.м общей площади жилья, или 41,9% от общего ввода по республике. Индивидуальных жилых домов построено 1178,2 тыс. кв.м общей площади (57,6% от общего ввода).-0-