В Беларуси утвердили объемы закупок сельхозпродукции для госнужд на 2027 год 

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси принял постановление №583 от 10 ноября 2026 года, которое устанавливает объемы заказа на поставку (закупку) сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских государственных нужд на 2027 год. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.



Постановление предписывает ряду республиканских органов государственного управления и исполнительных органов власти, включая Минсельхозпрод, МВД, концерны "Белгоспищепром" и "Беллегпром", облисполкомы и Минский горисполком, обеспечить заключение договоров поставки соответствующей продукции до 1 апреля 2027 года.



Особое внимание уделяется механизмам финансирования закупочных кампаний. Минсельхозпрод совместно с облисполкомами должен гарантировать использование как собственных средств заготовителей, так и банковских кредитов для финансирования закупок. Также предусмотрены меры по обеспечению финансирования закупок сельскохозяйственной продукции неплатежеспособными заготовителями, включая ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация", в том числе посредством применения неденежных форм расчетов.



Постановление разграничивает и возлагает персональную ответственность за выполнение поставок (закупок) сельскохозяйственной продукции и сырья. Ответственность несут руководители республиканских органов государственного управления, иных организаций, подчиненных правительству, председатели облисполкомов и Минского горисполкома, а также руководители организаций, выступающих в качестве заготовителей и поставщиков.



Приложение к постановлению содержит подробные объемы заказа на поставку (закупку) сельскохозяйственной продукции и сырья, исчисляемые в тысячах тонн. Документ детализирует потребности по различным видам продукции, таким как пшеница, рожь, ячмень, овес, гречиха, просо, кукуруза, сахарная свекла, пивоваренный ячмень, маслосемена рапса и льноволокно. Объемы распределены между государственными заказчиками, включая областные исполнительные комитеты и Минский горисполком, с указанием ответственных исполнителей.



Постановление вступило в силу 12 ноября.-0-