В Беларуси установлены критерии для получателей сельхозтехники за счет бюджетных средств

Критерии направлены на обеспечение эффективного использования государственной поддержки и повышение продуктивности аграрного сектора. В число основных критериев входят наличие квалифицированных механизаторских кадров, либо заключенных договоров со сторонними организациями на привлечение работников (учащихся), либо гражданско-правовых договоров с физическими лицами для эксплуатации приобретаемой техники. Кроме того, обязательным условием является наличие собственных помещений (пунктов) для техобслуживания сельскохозяйственной техники или заключенного договора с профильной сервисной организацией.
Также для получения техники необходимо наличие оборудованных мест (помещений, навесов, площадок) для ее надлежащего хранения. Важным показателем эффективности использования техники является ее нагрузка на единицу. Установлены следующие нормативы: для энергонасыщенного трактора - более 700 га пашни, для зерноуборочного комбайна - более 640 га пашни, для кормоуборочного комбайна - более 1460 га пашни.
Формирование перечней получателей предусматривается поручениями Совета Министров и осуществляется уполномоченными республиканскими и местными органами государственного управления.
Постановление вступило в силу 31 октября.-0-