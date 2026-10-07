7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 2 октября 2026 года №79 установило фиксированные цены на сельхозпродукцию (растениеводства), закупаемую для государственных нужд. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.
Документ определил надбавки к фиксированным ценам при закупках для госнужд. Повышение цен распространяется на сахарную свеклу. Цена за 1 т кондиционной сахарной свеклы составит 111,59 рублей, некондиционной - 89,07 рублей. Постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 5 октября 2026 года.
Фиксированные цены на сельскохозяйственную продукцию (растениеводства), закупаемую для государственных нужд, которые установили постановлением Минсельхозпрода от 26 февраля 2026 года №15, не изменяются.
Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 1 октября 2026 года внесены изменения в документ об установлении предельных максимальных цен на плодоовощную продукцию урожая 2026 года в целях выполнения госзаказа. На 5% снизились предельные максимальные отпускные цены на яблоки урожая 2026 года, поставляемые для государственных нужд в межсезонный период 2026-2027 года. В отношении яблок период длится с 15 ноября по 30 апреля.-0-
Экономика
07 октября 2026, 15:37
В Беларуси установили фиксированные цены на сельхозпродукцию, закупаемую для госнужд
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