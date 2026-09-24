24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси усовершенствуют законодательство в сфере аквакультуры и животноводства. Об этом сообщила начальник главного управления интенсификации животноводства и рыбохозяйственной деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Наталия Сонич на Международном форуме сельского хозяйства, передает корреспондент БЕЛТА.



Разрабатывается законопроект о внесении изменений в законодательство об идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения. Для сельхозорганизаций срок внесения информации об идентификации животных составит пять рабочих дней, а по вопросам прослеживаемости - семь. Также будет определен понятий аппарат для регистрации (постадно) рыбы, норок, гусей, уток, индеек, перепелов и цесарок. Выстроят полную цепочку прослеживаемости продукции животного происхождения - от производителя до конечного потребителя.



В Совете Республики находится законопроект "Об аквакультуре (рыбоводстве)". Документ определяет правовые, экономические и организационные основы этой деятельности, закрепляет права и законные интересы юридических лиц. "Законопроект устанавливает основные принципы аквакультуры с учетом экологических, социальных и экономических интересов государства, природных особенностей территорий, а также необходимости планирования и осуществления деятельности без причинения вреда окружающей среде, - пояснила Наталия Сонич. - Отдельно регулируются вопросы использования установок замкнутого водоснабжения".-0-