В Беларуси убрали 84% площадей сахарной свеклы

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сахарная свекла убрана с площади 91 тыс. га, что составляет 84% от плана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода.



Накопано 4 млн 558 тыс. т корнеплода средней урожайностью 499 ц/га. В Минской области получено 1 млн 674 тыс. т, Гродненской - 1 млн 535 тыс. т, Брестской - 823 тыс. т, Могилевской - 457 тыс. т., Гомельской - 42 тыс. т, Витебской - 27 тыс. т.



Картофеля накопано 735 тыс. т средней урожайностью 335 ц/га, что на 23 ц/га выше прошлогодней. В разрезе областей собрано: в Минской - 210 тыс. т, Могилевской - 162 тыс. т, Брестской - 142 тыс. т, Гродненской - 85 тыс. т, Гомельской - 78 тыс. т, Витебской - 58 тыс. т.



Всего овощей, выращенных в открытом грунте, по стране собрано 154 тыс. т урожайностью 317 ц/га. Убрано 86% площадей.



Заготовлено сена 633 тыс. т (88% от плана), сенажа - 13 млн 81 тыс. т (91% от плана), силоса - 19 млн 398 тыс. т (94%), травяных кормов - 9 млн 280 тыс. т кормовых единиц (92%). Кукуруза на силос убрана с 98% площадей, что составляет 973 тыс. га.



Поднято зяби на площади 632 тыс. га, что составляет 44% от плана. Накоплено минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) под зяблевую обработку и яровой сев 171 тыс. т действующего вещества - 80% к плану.-0-