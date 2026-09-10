В Беларуси стартовала продажа валютных гособлигаций

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов начало размещение 11-го и 12-го выпусков государственных облигаций на предъявителя, номинированных в долларах США, для физических лиц, сообщили БЕЛТА в Минфине.



Период размещения - до 10 сентября 2027 года. Ставка дохода - 2,7% годовых. Срок обращения - два года, погашение - с 10 сентября 2028 года. Номинал одной облигации 11-го выпуска - $1 тыс., 12-го выпуска - $5 тыс. Купить могут как резиденты Беларуси, так и нерезиденты.



В Минфине предупредили, что досрочный выкуп гособлигаций не предусмотрен.-0-