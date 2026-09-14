14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства финансов от 9 сентября 2026 года №42 установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физлиц). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
В частности, с 15 сентября скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят: золото 375-й пробы - 151,87 рубля (ранее 129,81 рубля); 500-й - 202,49 рубля (ранее 173,08 рубля); 583-й, 585-й - 236,91 рубля (ранее 202,5 рубля); 750-й - 303,74 рубля (ранее 259,61 рубля), 900-й - 364,48 рубля (ранее 311,54 рубля); 916-й - 370,96 рубля (ранее 317,07 рубля), 950-й - 384,73 рубля (ранее 328,84 рубля), 958-й - 387,97 рубля (ранее - 331,61 рубля).
Платину 950-й пробы будут скупать по 155,8 рубля (ранее 131,05 рубля).
Цена за 1 г серебра 750-й пробы составит 4,55 рубля (ранее 3,72 рубля), 800-й - 4,86 рубля (ранее 3,97 рубля), 875-й - 5,31 рубля (ранее 4,34 рубля), 916-й - 5,56 рубля (ранее 4,54 рубля), 925-й - 5,61 рубля (ранее 4,59 рубля), 960-й - 5,83 рубля (ранее 4,76 рубля).
Постановление Министерства финансов от 28 июля 2026 года №34 "Об установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц" утрачивает силу.-0-
Экономика
14 сентября 2026, 18:09
В Беларуси с 15 сентября вырастут цены на скупаемые у населения драгметаллы
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