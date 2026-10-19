В Беларуси расширяется сеть зарядных станций для электромобилей

Всего в стране насчитывается более 73 тыс. электромобилей, что составляет 2,3% от парка легковых машин. Их число увеличивается и может за следующие четыре года достигнуть 10%.
"Темпы, которыми развивается инфраструктура в Беларуси, показывают неплохую динамику", - отметил Сергей Худоешко. Вместе с тем, по его словам, есть необходимость наращивать мощности, чтобы владельцы могли быстро зарядить свой электромобиль, как на АЗС.
По словам эксперта, Беларусь следует мировым трендам. Появление высокомощных зарядных станций наряду с мерами госстимулирования значительно повысят комфорт эксплуатации и привлекательность "зеленого транспорта".-0-