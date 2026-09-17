В Беларуси поступила в продажу новая версия BELGEE X50 

Новинка получила атмосферный четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,5 л. Мощность составляет 122 л.с. Мотор работает в связке с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, что обеспечивает плавные переключения и экономию топлива.

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" выпустило новую версию BELGEE X50. Об этом сообщили БЕЛТА на предприятии.Завод "БЕЛДЖИ" уже поставил автомобили в дилерские центры. Их можно посмотреть и взять на тест-драйв во всех регионах Беларуси. "Сегодня мы официально выводим на рынок обновленный BELGEE X50. Мы сознательно сохранили все то, за что наши модели полюбили покупатели. Обновление - наш ответ на пожелания клиентов. Мы актуализировали оснащение, сохранив главное - предсказуемость, доступность владения и качество белорусского производства. Завод продолжает наращивать локализацию и контроль качества на каждом этапе производства. Уверены: обновленный X50 укрепит позиции модели в сегменте компактных кроссоверов", - отметили на предприятии.Длина кроссовера составляет 4330 мм, ширина - 1800 мм, высота - 1609 мм, а колесная база - 2600 мм. Салону придали современный интерьер с продуманной эргономикой и багажным отделением на 330 л.В экстерьере выделяются обновленный задний бампер, скрытое оформление выхлопной системы и лаконичное оформление передней части. Из головной оптики - галогеновые фары ближнего и дальнего света, а сзади светодиодные комбинированные фонари. Предусмотрены наружные зеркала заднего вида "под карбон" и спойлер на крышке багажника. В профиль автомобиль привлекает внимание отсутствием хромированной окантовки стекол на боковых дверях.Новая версия BELGEE X50 пока доступна в одной комплектации. В нее вошли 16-дюймовые диски из легкого алюминиевого сплава, электронная рулевая колонка с усилителем, передние вентиляционные тормозные диски и задние дисковые тормоза. Внутри сиденья из экокожи, 8-дюймовый дисплей, USB-порты, Apple CarPlay и Bluetooth.Автомобиль оснащен системой помощи при торможении, помощи в гору и при спуске, круиз-контролем, а также антиблокировочными системами ABS и EBD. Водителю доступны задние парктроники и камера заднего вида. Их дополняют электронный стояночный тормоз и функция Auto Hold.Кроссовер адаптирован к белорусской погоде: присутствуют обогревы зоны покоя стеклоочистителей, форсунок омывателя лобового стекла, рулевого колеса, а также подогрев передних сидений.Новая версия BELGEE X50 доступна в четырех оттенках кузова: кристально-белом, серебристом металлике, сером металлике и голубом металлике.На данный момент бренд BELGEE развивает в Беларуси еще четыре модели: седан S50 и три разных кроссовера - городской X50+, среднеразмерный Х70 и гибридный X80 PHEV. Все модели выполнены по высоким мировым стандартам качества и адаптированы к белорусским зимам. Мощности предприятия позволяют выпускать до 120 тыс. автомобилей в год.-0-