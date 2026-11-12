В Беларуси перерабатывается практически каждый второй килограмм бытовых отходов

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси уровень использования твердых коммунальных отходов достиг 50%. Об этом сообщила на пресс-конференции главный специалист, координатор республиканской информационной кампании "Цель 99" государственного учреждения "Оператор вторичных материальных ресурсов" Светлана Мацкевич, передает корреспондент БЕЛТА.



"В I полугодии мы перешагнули исторический рубеж - практически каждый второй килограмм бытовых отходов, который образуется, используется в стране. В 2015 году показатель составлял чуть более 15%", - отметила Светлана Мацкевич.



За девять месяцев 2026 года от населения собрано более 380 тыс. т основных видов вторичных материальных ресурсов - в среднем 42 кг на каждого жителя. Больше всего собрано бумаги и картона - 172 тыс. т, стекла - почти 89 тыс. т, пластика - 67 тыс. т, изношенных шин - более 27 тыс. т, отходов электрического и электронного оборудования - почти 18 тыс. т, отработанных масел - около 7 тыс. т.



Ежегодно образуется 4,7 млн т таких отходов - на каждого жителя Беларуси приходится больше 500 кг твердых коммунальных отходов в год. Значительную долю занимает упаковка, которую очень сложно переработать. Увеличивается и количество электронных отходов.



В стране действует 10 мусороперерабатывающих заводов, 70 сортировочных линий. Работает 1637 пунктов приема вторичных ресурсов. Строятся новые объекты по обращению с коммунальными отходами в Гомеле, Волковыске, Пинске, Пуховичах. Кроме сортировки мусора развиваются такие направления, как использование органической фракции, RDF-топлива.-0-