В Беларуси ожидается рекордный намолот зерна с учетом рапса - Минсельхозпрод

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каких результатов могут достичь белорусские аграрии по итогам уборки урожая текущего года, рассказал на пресс-конференции начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Николай Лешик, передает корреспондент БЕЛТА.



Николай Лешик отметил, что на уровне правительства и ведомств были даны соответствующие поручения по техоснащению, материальному и финансовому обеспечению, сформированы финансовые потоки для организации работ по выращиванию урожая. "Удалось выполнить поручение по удержанию планки 2025 года, а также обеспечить прирост. По практически всем направлениям есть положительная динамика. Ожидается рекордный намолот зерна с учетом маслосемян рапса, по маслосеменам достигнут намолот в 1,5 млн т - это непревзойденный за предыдущие периоды объем. Планируется достаточно неплохой сбор зерна кукурузы", - сказал он.



По сахарной свекле удерживается планка более 5 млн т, что позволит загрузить перерабатывающие предприятия, получить сахар для удовлетворения потребностей страны и экспортный потенциал для поступления валютной выручки. Удержаны позиции по производству льна. "Эта культура все больше становится стратегической и при правильной организации производства и соблюдении технологической дисциплины позволяет зарабатывать деньги, которые можно направлять на дальнейшую модернизацию", - добавил Николай Лешик.



Ежегодно аграрии создают прочную кормовую базу для развития животноводства, и в текущем году они с этим успешно справляются. Начальник главного управления растениеводства подчеркнул, что одним из приоритетов является продовольственная безопасность. На уровне правительства ежегодно определяются наиболее ключевые позиции в виде государственного заказа на те или иные виды продукции. По госзаказу заготавливается зерно для производства хлеба и макаронных изделий, осуществляется поставка свеклы для производства сахара, маслосемян рапса для создания масла и майонезной продукции, а также использования в жировой промышленности, изготовлении мыла.



В текущем году в статус госзаказа определен борщевой набор - свекла, морковь, капуста, лук, которые поступают гражданам в свежем виде в течение всего межсезонного периода. Добавились позиции по свежему огурцу и томату. "Уверенными шагами идем в развитии обеспечения производства свежей овощной продукции на межсезонный период - по тепличным комбинатам. Стратегия и дальше будет направлена на наращивание объемов производства определенных видов продукции и укрепление продовольственной независимости", - подчеркнул Николай Лешик.-0-