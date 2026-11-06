В Беларуси определен перечень системно значимых банков на 2027 год

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальным банком Беларуси с целью ограничения рисков банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, способных повлиять на устойчивость функционирования банковской системы, определен перечень системно значимых банков на 2027 год. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Нацбанка.





К группе системной значимости I отнесены ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк", ОАО "Приорбанк", ЗАО "Альфа-Банк", ОАО "Сбер Банк".





К группе системной значимости II отнесены ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "Белинвестбанк", ОАО "Банк БелВЭБ", ЗАО "МТбанк", ЗАО "Банк ВТБ (Беларусь)", ОАО "БНБ-Банк".





Отнесение банков к числу системно значимых произведено на основании агрегированной оценки их системной значимости по таким показателям, как масштаб деятельности банка, его взаимосвязанность с банками-резидентами, значимость для экономики и взаимосвязанность с нерезидентами. Расчет этих показателей выполнен в соответствии с требованиями инструкции о порядке определения системно значимых банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, утвержденной постановлением правления Национального банка от 18 мая 2017 года №180.





Банкам, которые вошли в список, необходимо обеспечить соблюдение нормативов достаточности нормативного капитала, значение которых определяется с учетом буфера системной значимости. Кроме того, в этих банках советом директоров (наблюдательным советом) из числа его членов и работников банка должен быть сформирован комитет по вознаграждениям, возглавляемый независимым директором.-0-