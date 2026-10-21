В Беларуси намолотили более 1 млн тонн зерна кукурузы

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси намолотили 1043 тыс. тонн зерна кукурузы. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.





В пресс-службе отметили, что это на 220 тыс. т больше, чем на такую же дату прошлого года.





В сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах намолочено всего зерновых с учетом рапса и кукурузы 10 300 тыс. т. В разрезе областей: Минская - 2775 тыс. т, Гродненская - 2033 тыс. т, Брестская - 1909 тыс. т, Могилевская - 1299 тыс. т, Гомельская - 1223 тыс. т, Витебская - 1061 тыс. т.





Заготовлено: сена - 628 тыс. т (88% от плана), сенажа - 12 962 тыс. т (91%), силоса - 17 160 тыс. т (84%), травяных кормов - 8639 тыс. т кормовых единиц (85%). Кукуруза на силос убрана с 87% площадей.





Сахарная свекла убрана с 73 тыс. га - 67% от плана в 109 тыс. га. Накопано 3527 тыс. т корнеплода средней урожайностью 483 ц/га. В разрезе областей: Минская - 1313 тыс. т, Гродненская - 1195 тыс. т, Брестская - 625 тыс. т, Могилевская - 342 тыс. т, Гомельская - 32 тыс. т, Витебская - 20 тыс. т.





Картофеля накопано 689 тыс. т средней урожайностью 333 ц/га, что на 23 ц/га выше прошлогодней. В разрезе областей: Минская - 198 тыс. т, Могилевская - 157 тыс. т, Брестская - 135 тыс. т, Гродненская - 77 тыс. т, Гомельская - 73 тыс. т, Витебская - 49 тыс. т.





Всего овощей, выращенных в открытом грунте, по стране собрано 121 тыс. т урожайностью 317 ц/га, что на 17 ц/га выше прошлогоднего. Убрано 69% площадей. Поднято зяби на площади 279 тыс. га - 19% от плана. Накоплено минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) под зяблевую обработку и яровой сев - 61% к плану.-0-