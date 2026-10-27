В Беларуси накопали более 4 млн тонн сахарной свеклы

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Беларуси накопали 4 млн 67 тыс. т сахарной свеклы. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.



Средняя урожайность составила 492 ц/га, сахаристость - 17%.



Корнеплод убран с площади 83 тыс. га, что составляет 76% от плана в 109 тыс. га. В разрезе областей получено: в Минской - 1 млн 509 тыс. т, Гродненской - 1 млн 364 тыс. т, Брестской - 725 тыс. т, Могилевской - 408 тыс. т, Гомельской - 37 тыс. т, Витебской - 24 тыс. т.



В свеклоприемные пункты вывезено 78% корнеплодов - 3 млн 187 тыс. т. В счет госзаказа поставлено 2 млн 411 тыс. т (72% от плана).-0-