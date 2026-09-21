В Беларуси на строительные подрядные работы в январе-августе направлено 19,4 млрд рублей 

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на строительные подрядные работы в январе - августе этого года направлено 19,4 млрд рублей. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.Доля капитального и текущего ремонта в общем объеме подрядных работ по виду деятельности "строительство" составила 24%. Больше всего в строительстве задействована частная форма собственности - 79,9%, государственная составила 19,4%, иностранная - 0,6%.Удельный вес Минска в республиканском объеме подрядных работ составил 34%, Минской области - 17,4%, Брестской - 11,6%, Гомельской - 10,6%, Гродненской - 9,3%, Могилевской - 9,2%, Витебской - 7,9%.-0-