21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на строительные подрядные работы в январе - августе этого года направлено 19,4 млрд рублей. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Удельный вес Минска в республиканском объеме подрядных работ составил 34%, Минской области - 17,4%, Брестской - 11,6%, Гомельской - 10,6%, Гродненской - 9,3%, Могилевской - 9,2%, Витебской - 7,9%.-0-
Экономика
21 сентября 2026, 11:12
В Беларуси на строительные подрядные работы в январе-августе направлено 19,4 млрд рублей
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