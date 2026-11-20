20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси вступили в силу основные положения указа Президента №275 от 18 августа 2026 года "О развитии агроэкотуризма", сообщает БЕЛТА.





Государство будет адресно поддерживать тех хозяев, которые возрождают традиции, ремесла, местную кухню, обряды и сельский быт.





Лимит комнат





Лимит жилых комнат увеличен до 15. Это открывает путь к приему не только небольших компаний, но и крупных экскурсионных групп. Одновременно расширен и спектр услуг. Теперь в агроэкоусадьбах можно проводить гастрономические и тематические культурные мероприятия, семейные торжества с соблюдением народных обычаев и традиций, а также развивать досуговую инфраструктуру - от бань и контактных зоопарков до проката инвентаря и организации походов.





Требования к услугам





Указ четко фиксирует критерии, отличающие агроэкоусадьбу от стандартного гостиничного бизнеса. Чтобы усадьба официально считалась объектом агроэкотуризма, владелец обязан предоставлять гостям минимум две услуги из утвержденного перечня. Причем одна из них должна быть ключевой, раскрывающей суть сельского деревенского отдыха.





Согласие соседей





Проведение шумных мероприятий, например, свадеб или фестивалей, теперь требует согласия соседей. Одобрение можно получить в цифровом формате - через СМС, мессенджеры или электронную почту. Главное - чтобы в сообщении были указаны дата, время и лицо, давшее согласие.





Налогообложение





Изменяются подходы к поддержке агроэкотуризма в регионах. Для агроэкоусадеб, расположенных вдали от крупных населенных пунктов (на расстоянии 10 и более километров от райцентра, за исключением Минского района), взамен налога на профессиональный доход вводится специальный сбор 45 рублей.





Льготное кредитование





Льготное кредитование через Белагропромбанк стало бессрочным, временные лимиты полностью сняты. Кредиты выдаются в белорусских рублях под 5% годовых. При этом увеличены сроки их возврата. Физические лица теперь могут рассчитывать на выплаты в течение 10 лет, а сельскохозяйственные организации, которые развивают агротуризм, - до 8 лет.





Важный нюанс - новации не затронут те кредитные договоры, которые подписаны до вступления указа в силу. Все старые обязательства продолжат действовать на прежних условиях до конца 2026 года, после чего владельцы смогут перейти на более выгодные условия.





Реестр агроусадеб





Также с 20 ноября вступило в силу постановление правительства, которое направлено на реализацию указа. Запускается создание единого цифрового реестра агроэкоусадеб, закрепляется порядок ведения информационной базы. Действующие усадьбы (их более 1440) должны будут в месячный срок создать личные кабинеты на цифровой платформе "Умный город (регион)". Для туристов реестр станет удобным и надежным онлайн-каталогом, для владельцев усадеб - площадкой для имиджевого продвижения, а для государства - инструментом точной аналитики отрасли.





Оформление документов онлайн





Еще одна новация - оформление документов онлайн. Подать заявление о начале работы в качестве агроэкоусадьбы либо о применении специального сбора физические лица смогут дистанционно - через единый портал электронных услуг. При этом сохраняется возможность привычного бумажного формата подачи документов в райисполком.





Определен исчерпывающий перечень документов для получения льготного кредита (под 5% годовых) в ОАО "Белагропромбанк" на реализацию проектов в сфере агроэкотуризма. Данный подход минимизирует временные издержки владельцев агроусадеб на визиты в банк, оформление кредита станет проще и быстрее.





Формы договоров





Также постановлением установлены типовые формы договоров на оказание услуг между субъектами агроэкотуризма и агроэкотуристами или организациями, в том числе туроператорами, порядок административной процедуры, связанной с принятием решения об осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, и работы районных комиссий для комплексной оценки деятельности агроэкоусадеб.-0-