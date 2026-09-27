27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ежегодно растет доля использования местных видов топлива. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило в эфире телеканала "Беларусь 1"
, сообщает БЕЛТА.
В некоторых регионах уже стартовал отопительный сезон, тепло там пока начали подавать в социальные объекты. Подготовка к осенне-зимнему периоду в стране началась еще в конце апреля - начале мая. Коммунальные службы выполнили комплекс работ, в том числе занимались перекладкой тепловых сетей, ремонтом и реконструкцией котельных, заменой устаревших котлов на более эффективные, переводом котельных с газа на щепу. Сделаны запасы древесного топлива.
"У нас акцент на местные виды топлива. Доля местных видов топлива в нашей стране с каждым годом растет. Это наше дешевое сырье. Выполнили и ряд мероприятий экономического плана, чтобы сэкономить себестоимость 1 Гкал. Население платит 29,2 рубля за 1 Гкал, средняя себестоимость по стране - более 180 рублей. Остальное доплачивает государство. Поэтому наша цель - снизить затраты на производство 1 Гкал, тем самым уменьшить бюджетную дотацию на такой значимый продукт, как тепло", - подчеркнул Геннадий Трубило. Он добавил, что в отрасли постоянно работают над снижением теплопотерь.
Министр отметил, что котельные на местных видах топлива выгодны. Таким образом идет замещение импортного газа отечественными топливно-энергетическими ресурсами. "У нас 3618 котельных. По-моему, 2,4 тыс. - на местных видах топлива, - сказал он. - Еще одним трендом прошлого и этого сезона стало то, что мы обратили внимание на мелкие котельные. Там персонал находится, необходимо отапливать дровами, поддерживая температуру. Это не совсем эффективно с точки зрения экономики. Поэтому принято решение и внесено в госпрограмму - перевод этих котельных на автоматический режим и на топливные гранулы (пеллеты). Тем самым мы высвобождаем трудовые ресурсы, решаем вопрос себестоимости 1 Гкал. Она уменьшается практически в два раза по сравнению с дровяными котельными". В Беларуси в 2025 году перевели на пеллеты 36 котельных, в нынешнем - 37.-0-