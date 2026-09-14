14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. IV Узбекско-белорусский межпарламентский форум пройдет 29 и 30 сентября в Хиве. Об этом шла речь на встрече председателя Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Михаила Мятликова с послом Узбекистана в Беларуси Нуриддином Мамажоновым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе палаты.
На встрече обсудили подготовку к предстоящим межгосударственным деловым мероприятиям. Стороны обсудили IV Узбекско-белорусский межпарламентский форум, который состоится 29 и 30 сентября 2026 года в Хиве. Запланированы тематические сессии по наиболее актуальным направлениям сотрудничества, пленарное заседание, культурная программа и выставка продукции двух стран.
Беларусь готовится представить свою экспозицию на выставочной части форума, которая будет организована УП "Белинтерэкспо" БелТПП.
Также во время встречи обсудили расширение делового взаимодействия между бизнес-кругами двух стран и развитие договоренностей, достигнутых в ходе визита премьер-министра Беларуси в Узбекистан в феврале 2026 года.-0-
Экономика
14 сентября 2026, 17:26
Узбекско-белорусский межпарламентский форум пройдет 29-30 сентября в Хиве
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