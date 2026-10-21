21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Увеличение расходов на социальную сферу заложено в проект бюджета Беларуси на 2027 год. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Василий Панасюк, передает корреспондент БЕЛТА.



"Бюджет имеет четкую социальную направленность - с ростом 11-12% на финансирование объектов именно социальной сферы. Особое внимание уделяется повышению уровня заработной платы работников бюджетной сферы. Точечное внимание - на повышение зарплаты как младшему медицинскому персоналу, так и в дошкольных учреждениях. Также сделан акцент на поддержке многодетных семей, семей с детьми. Это выплата семейного капитала, это государственная поддержка строительства жилья, это инвестпрограмма, в структуру которой входит строительство объектов социальной сферы - больницы, школы, детские сады. Обеспечивается поддержка научно-инновационной деятельности. Особое внимание уделяется и дорожному фонду: больше ассигнований будет направлено в будущем году именно на ремонт республиканских дорог", - сказал Василий Панасюк.



Доходная часть бюджета составит 58,9 млрд рублей, расходная часть - 60,8 млрд рублей. "Таким образом, бюджет сформирован с дефицитом. Меньший дефицит бюджета в 2027-м по сравнению с предполагаемым в уходящем году прежде всего обусловлен тем, что успешность работы экономики дает гарант формирования соответствующей налогооблагаемой базы. Бюджет будущего года был сформирован в тесной увязке с параметрами социально-экономического развития и денежной политикой страны на будущий год, с учетом прогнозируемого роста ВВП, инвестиций в основной капитал, реальных денежных доходов населения, экспорта услуг. Все эти параметры были максимально учтены при формировании как доходной, но и расходной части бюджета", - отметил депутат.



По его словам, в формировании доходной части бюджета важную роль играют и промышленность, и сельское хозяйство. "Мы обращаем особое внимание на поддержку агропромышленного комплекса и теперь получаем от экспорта продовольствия, обеспечивая и свою продовольственную безопасность, примерно те цифры, которые 10 лет назад получали от нефтепереработки, - обратил внимание Василий Панасюк. - Мы более чем на 21% по целевым ассигнованиям с учетом консолидированного бюджета областей увеличиваем расходы на поддержку сельского хозяйства. Больше выделяем на покупку минеральных удобрений. То есть мы уделяем внимание сельскому хозяйству, и оно дает отдачу сторицей, обеспечивает вклад в формирование доходной части бюджета".



Василий Панасюк отметил, что с учетом инфляции актуализированы налоги, которые формируются в белорусских рублях. Дифференцированы ставки подакцизных товаров, в том числе согласно международным договорам.



"Несмотря на то что проект бюджета прагматичен, консервативен, учитывает все риски и угрозы для экономики страны, на первое место ставится человек, его нужды, защита интересов. Все взятые на себя социальные обязательства государство в состоянии исполнить", - заключил он.



Сегодня состоялось расширенное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам, где были рассмотрены проекты законов "Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь", "О республиканском бюджете на 2027 год", "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2027 год".-0-