25 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании, прошедшем 25 ноября в Москве с участием вице-премьера Беларуси Натальи Петкевич, принял технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК.



"Документ устанавливает единые обязательные для применения и исполнения требования безопасности к синтетическим моющим средствам и товарам бытовой химии на таможенной территории союза, а также правила и формы оценки их соответствия (декларирование соответствия и государственная регистрация), правила идентификации, требования к маркировке", - пояснили в ЕЭК.



Кроме того, техрегламентом предусмотрены требования к классификации и критерии опасности, а также требования к паспорту безопасности на данную продукцию.



Объектами технического регулирования регламента являются синтетические моющие средства (средства для стирки) и товары бытовой химии, к которым относятся вспомогательные моющие средства (в том числе водосмягчающие, подсинивающие, подкрахмаливающие, отбеливающие, смягчители (кондиционеры), пятновыводные средства, усилители стирки, средства для замачивания), чистящие и моющие средства для различных предметов и поверхностей, средства для мытья посуды, полирующие средства, средства по уходу за изделиями из кожи, замши и других материалов, средства по уходу за автомобилями, мотоциклами, велосипедами и другими транспортными средствами, средства ароматизирующие, дезодорирующие, в том числе средства для уничтожения запахов в помещении и закрытых емкостях, стеклоомывающие жидкости и др.



Согласно принятому решению Совета ЕЭК технический регламент вступит в силу с 1 января 2032 года одновременно со вступлением в силу изменений в техрегламент, разработка которых также предусмотрена данным решением. Эти изменения будут направлены на уточнение отдельных положений технического регламента, в том числе в отношении корректировки понятийного аппарата, требований безопасности к синтетическим моющим средствам и товарам бытовой химии, требований к маркировке и процедур оценки соответствия продукции.-0-