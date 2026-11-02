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Утвержден механизм возмещения части транспортных расходов на доставку комбикормов производства БНБК

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
02 ноября 2026, 17:35

Утвержден механизм возмещения части транспортных расходов на доставку комбикормов производства БНБК

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утвержден механизм возмещения субъектам АПК части транспортных расходов на доставку комбикормов производства Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Документом вносятся изменения в постановление Совета Министров от 9 октября 2014 года №954.

Размер возмещения составляет 2,5 базовой величины за 1 тыс. тонно-километров на расстояние свыше 100 км от ЗАО "БНБК", но не более суммы понесенных расходов.-0-
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