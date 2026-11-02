2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утвержден механизм возмещения субъектам АПК части транспортных расходов на доставку комбикормов производства Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Документом вносятся изменения в постановление Совета Министров от 9 октября 2014 года №954.
Размер возмещения составляет 2,5 базовой величины за 1 тыс. тонно-километров на расстояние свыше 100 км от ЗАО "БНБК", но не более суммы понесенных расходов.-0-
Экономика
02 ноября 2026, 17:35
Утвержден механизм возмещения части транспортных расходов на доставку комбикормов производства БНБК
Фото из архива
Новости рубрики Экономика
От сыров до МАЗов. Рыженков рассказал, какие совместные производства планируют создать Беларусь и Вьетнам
АПК, промышленность, инфраструктура. Банк развития подвел итоги финансирования проектов в III квартале
Бизнес и государство будут в равных долях участвовать в расходах на создание рабочих мест для инвалидов
Главное
Топ-новости
Бизнес и государство будут в равных долях участвовать в расходах на создание рабочих мест для инвалидов
Крупко о гуманитарной миссии в Алешках: Беларусь вновь подтвердила позицию миролюбия и добрососедства
"Огромная роль". Лантратова поблагодарила Беларусь за помощь в миссии в Алешках и переговорах с Украиной
Путин утвердил положение о порядке реализации договора с Беларусью о развитии военно-технического сотрудничества
Кинематограф стал мощнейшим инструментом защиты культурного суверенитета и исторической памяти - Петришенко
С нами интереснее