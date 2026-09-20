Уровень механизации лесозаготовок за десятилетия возрос - Ульдинович

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень механизации лесозаготовок за десятилетия возрос. Об этом заявил министр лесного хозяйства Сергей Ульдинович в эфире телеканала "Первый информационный"
, сообщает БЕЛТА.
"Сегодня без лесозаготовительной техники в лесу работать практически невозможно. Если говорить про уровень механизации лесозаготовок, то он за последние годы (даже не годы, а десятилетия) значительно возрос. Этот уровень механизации по стране в целом превышает 70% - то, что готовится многооперационной техникой. У нас на сегодняшний день свыше 3 тыс. единиц по отрасли - более 500 харвестеров, более 400 форвардеров, свыше тысячи сортиментовозов, машин погрузочно-транспортных тоже более тысячи", - рассказал Сергей Ульдинович.
Он отметил, что примерно 10% парка ежегодно необходимо обновлять. "До конца года законтрактовано около 40 харвестеров, примерно 30 форвардеров, 40 сортиментовозов и иной техники, мелкой техники, которая будет участвовать в процессе лесозаготовок", - добавил министр лесного хозяйства.-0-
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