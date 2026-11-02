Уровень безработицы в Беларуси обновил исторический минимум - ЕАБР

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень безработицы в Беларуси снизился с 2,1% во втором квартале до 1,9% в третьем квартале, обновив исторический минимум. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на еженедельный макрообзор Евразийского банка развития (ЕАБР).





"Рост реальных заработных плат продолжает поддерживать потребительский спрос в Беларуси. В сентябре 2026 года реальная зарплата увеличилась на 7,4% в годовом выражении после 8,1% в августе", - рассказали в ЕАБР.





Дополнительную поддержку доходам работников бюджетного сектора оказало повышение базовой ставки оплаты труда с сентября. Это позволило сохранить опережающий рост в бюджетной сфере (плюс 8,3% в годовом выражении) по сравнению со средним по экономике.





"Сохранение роста реальных доходов создает условия для дальнейшего расширения потребительской активности", - отметили в ЕАБР.-0-