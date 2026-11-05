Упрощение торговых процедур, логистика. ЕЭК и ЭСКАТО ООН подписали меморандум

5 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) ООН заключили новый меморандум о взаимопонимании. Документ подписали в Бишкеке член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов и заместитель генерального секретаря ООН - исполнительный секретарь ЭСКАТО Армида Салсиах Алишахбана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.



Меморандум определяет основу сотрудничества ЕЭК и ЭСКАТО до конца 2030 года, сохраняя существующие направления взаимодействия, заложенные в двух предыдущих меморандумах, с дополнением актуальными вопросами по инновациям, искусственному интеллекту и низкоуглеродному развитию. "В числе тем, представляющих взаимный интерес, - упрощение торговых процедур, электронная торговля, транспортно-логистические связи, цифровая трансформация и мониторинг достижения Целей устойчивого развития. Такое взаимодействие позволит использовать международные подходы и экспертные наработки в деятельности Евразийской экономической комиссии", - отметил Бахыт Султанов.



Кроме того, министр ЕЭК представил опыт ЕАЭС в сфере упрощения торговли, применения электронных документов при перевозках, развития единого рынка услуг и поддержки промышленной кооперации. "Взаимосвязанность не ограничивается инфраструктурой. Необходимы понятные правила торговли, совместимые цифровые решения и благоприятные условия для предпринимательства", - подчеркнул он.-0-