Для продовольственной индустрии выставка стала знаковым форумом, объединяющим сферы интересов профессионалов отрасли и представителей профильных министерств, ведомств, бизнеса, науки и торговли. Участники выставки демонстрируют весь ассортимент продовольствия из различных стран, а также инновационные разработки, гастрономические новинки.-0-

Фото Татьяны Матусевич, Ярослава Зарецкого

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участник специализированной оптовой выставки-ярмарки PRODEXPO-2026 из Индии Даме Нилам Суреш рассказал корреспонденту БЕЛТА, какую белорусскую продукцию стоит попробовать каждому.Гость отметил, что белорусские продукты - одни из лучших в мире. "Очень вкусные и качественные мясные, а также молочные товары. Этих двух позиций достаточно, чтобы любой человек убедился в высоком качестве белорусской продукции. Она великолепна", - сказал он.По его словам, в Индии популярна белорусская техника, однако предприниматель рассчитывает на то, что в стране появится больше продовольственных товаров из Беларуси. "В этом направлении есть большие перспективы. Я неоднократно повторяю, что белорусские продукты высокого качества. Достаточно съездить в соседние с Беларусью страны и посмотреть, сколько там крупных гипермаркетов, где продаются именно белорусские продукты. Это о многом говорит. С каждым годом ассортимент этих товаров становится все больше", - добавил он.PRODEXPO - крупнейшая международная специализированная оптовая выставка-ярмарка, принимающая на своих площадях производителей и поставщиков продуктов питания, напитков, сырья, ингредиентов, оборудования и технологий для пищевой промышленности. Ее организаторами выступают Национальный выставочный центр "БелЭкспо" Управления делами Президента Беларуси и Министерство сельского хозяйства и продовольствия при поддержке концерна "Белгоспищепром".