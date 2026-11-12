Участие в выставке PRODEXPO-2026 примут 13 регионов России

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международной специализированной оптовой выставке-ярмарке PRODEXPO-2026 в Минском международном выставочном центре примут участие 13 регионов Российской Федерации. Об этом рассказал заведующий сектором внешних коммуникаций Национального выставочного центра "БелЭкспо" Андрей Садовский, передает корреспондент БЕЛТА.Среди них Омская, Московская, Нижегородская, Калининградская, Пензенская, Смоленская, Брянская, Белгородская, Оренбургская области, Санкт-Петербург, Республика Удмуртия, Республика Башкортостан и Республика Татарстан. Выставка PRODEXPO-2026 будет размещена примерно на 9 тыс. кв.м, обратил внимание Андрей Садовский.Продукцию продемонстрируют более 160 представителей из 7 стран. Кроме того, он подчеркнул, что в этом году свои товары покажут почти 76 отечественных производителей. Гродненскую область представят сразу 13 компаний. Крупную экспозицию продемонстрирует и концерн "Белгоспищепром".Важной составляющей выставки станет деловая программа. "Пройдет форум "Кооперационное взаимодействие в рамках СНГ", пленарное заседание "Аграрное сотрудничество государств - участников СНГ: новые возможности для торговли и кооперации". На площадке "БелЭкспо" состоится ряд конкурсов: международный кулинарный кубок, международный чемпионат кондитерского искусства, республиканский смотр качества хлебобулочных и кондитерских изделий "Смакота", международный дегустационный конкурс кондитерских изделий "Кондитерский Олимп", - добавил Андрей Садовский.Как отметила начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ксения Мелешко, выставка посвящена 35-летию образования Содружества Независимых Государств. "Ожидаются высокие гости из стран Содружества, представители иностранных аграрных министерств и учреждений. Совместно с "БелЭкспо" будут организованы бизнес-переговоры с торгово-экономическими партнерами, покупателями, торговыми сетями из СНГ. Мероприятие в последующем принесет экономический эффект для предприятий пищевой промышленности Беларуси", - подчеркнула она.На полях форума пройдут переговоры руководства Министерства сельского хозяйства и продовольствия с главами аграрных министерств стран Содружества. "Экспорт в этом году, как и в предыдущем, имеет тенденцию роста, - добавила начальник главного управления внешнеэкономической деятельности. - Наша задача как Министерства сельского хозяйства - обеспечивать постоянную помощь и аккредитацию нашей продукции на зарубежные рынки. С этим мы справляемся, что доказывает рост количества стран - покупателей белорусской продукции".Впервые на выставке пройдет республиканский конкурс "Лучший торт родной страны" с дегустацией этой сладкой выпечки. На площадке "Открытая кухня" ежедневно будут проходить мастер-классы, кулинарные шоу от шеф-поваров из стран СНГ и других государств. К примеру, в первый день можно будет попробовать азербайджанскую, российскую и белорусскую кухни.PRODEXPO-2026 будет работать с 17 по 19 ноября с 10.00 до 18.00. 20 ноября - с 10.00 до 16.00. Адрес: ул. Павлины Меделки, 24. Вход платный. "Стоимость билета 25 рублей, льготного - 15 рублей. Студенты профильных учреждений высшего образования будут проходить по заранее сформированным спискам от учреждений образования", - рассказал заведующий сектором внешних коммуникаций Национального выставочного центра "БелЭкспо".Для удобства доставки посетителей будут организованы маршруты №186С и №912Э от станции метро "Академия наук", №962Э от станции метро "Пушкинская" и №26д от ДС Восточная до остановки Александра Воинова.PRODEXPO - крупнейшая международная специализированная оптовая выставка-ярмарка, принимающая на своих площадях производителей и поставщиков продуктов питания, напитков, сырья, ингредиентов, оборудования и технологий для пищевой промышленности. Ее организаторами выступают Национальный выставочный центр "БелЭкспо" Управления делами Президента Беларуси и Министерство сельского хозяйства и продовольствия при поддержке концерна "Белгоспищепром".Для продовольственной индустрии выставка стала знаковым форумом, объединяющим сферы интересов профессионалов отрасли и представителей профильных министерств, ведомств, бизнеса, науки и торговли. Участники выставки демонстрируют весь ассортимент продовольствия из различных стран, а также инновационные разработки, гастрономические новинки.-0-