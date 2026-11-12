Участие в выставке PRODEXPO-2026 примут 13 регионов России

Продукцию продемонстрируют более 160 представителей из 7 стран. Кроме того, он подчеркнул, что в этом году свои товары покажут почти 76 отечественных производителей. Гродненскую область представят сразу 13 компаний. Крупную экспозицию продемонстрирует и концерн "Белгоспищепром".
Важной составляющей выставки станет деловая программа. "Пройдет форум "Кооперационное взаимодействие в рамках СНГ", пленарное заседание "Аграрное сотрудничество государств - участников СНГ: новые возможности для торговли и кооперации". На площадке "БелЭкспо" состоится ряд конкурсов: международный кулинарный кубок, международный чемпионат кондитерского искусства, республиканский смотр качества хлебобулочных и кондитерских изделий "Смакота", международный дегустационный конкурс кондитерских изделий "Кондитерский Олимп", - добавил Андрей Садовский.
Как отметила начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ксения Мелешко, выставка посвящена 35-летию образования Содружества Независимых Государств. "Ожидаются высокие гости из стран Содружества, представители иностранных аграрных министерств и учреждений. Совместно с "БелЭкспо" будут организованы бизнес-переговоры с торгово-экономическими партнерами, покупателями, торговыми сетями из СНГ. Мероприятие в последующем принесет экономический эффект для предприятий пищевой промышленности Беларуси", - подчеркнула она.
На полях форума пройдут переговоры руководства Министерства сельского хозяйства и продовольствия с главами аграрных министерств стран Содружества. "Экспорт в этом году, как и в предыдущем, имеет тенденцию роста, - добавила начальник главного управления внешнеэкономической деятельности. - Наша задача как Министерства сельского хозяйства - обеспечивать постоянную помощь и аккредитацию нашей продукции на зарубежные рынки. С этим мы справляемся, что доказывает рост количества стран - покупателей белорусской продукции".
Впервые на выставке пройдет республиканский конкурс "Лучший торт родной страны" с дегустацией этой сладкой выпечки. На площадке "Открытая кухня" ежедневно будут проходить мастер-классы, кулинарные шоу от шеф-поваров из стран СНГ и других государств. К примеру, в первый день можно будет попробовать азербайджанскую, российскую и белорусскую кухни.
PRODEXPO-2026 будет работать с 17 по 19 ноября с 10.00 до 18.00. 20 ноября - с 10.00 до 16.00. Адрес: ул. Павлины Меделки, 24. Вход платный. "Стоимость билета 25 рублей, льготного - 15 рублей. Студенты профильных учреждений высшего образования будут проходить по заранее сформированным спискам от учреждений образования", - рассказал заведующий сектором внешних коммуникаций Национального выставочного центра "БелЭкспо".
Для удобства доставки посетителей будут организованы маршруты №186С и №912Э от станции метро "Академия наук", №962Э от станции метро "Пушкинская" и №26д от ДС Восточная до остановки Александра Воинова.
PRODEXPO - крупнейшая международная специализированная оптовая выставка-ярмарка, принимающая на своих площадях производителей и поставщиков продуктов питания, напитков, сырья, ингредиентов, оборудования и технологий для пищевой промышленности. Ее организаторами выступают Национальный выставочный центр "БелЭкспо" Управления делами Президента Беларуси и Министерство сельского хозяйства и продовольствия при поддержке концерна "Белгоспищепром".
Для продовольственной индустрии выставка стала знаковым форумом, объединяющим сферы интересов профессионалов отрасли и представителей профильных министерств, ведомств, бизнеса, науки и торговли. Участники выставки демонстрируют весь ассортимент продовольствия из различных стран, а также инновационные разработки, гастрономические новинки.-0-