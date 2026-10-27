Участие белорусских специалистов в строительстве АЭС в Узбекистане рассмотрели в Минэнерго

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан рассмотрели перспективы производственной кооперации в атомной энергетике, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго по итогам встречи министра энергетики Дениса Мороза с директором агентства "Узатом" Азимом Ахмедхаджаевым.



Обсуждалось участие белорусских специалистов и предприятий в реализации проекта строительства атомной электростанции в Узбекистане, развитие производственной кооперации и возможности локализации энергетического оборудования.



Беларусь уже оказывает содействие узбекским партнерам в подборе квалифицированных специалистов для строительства АЭС и сопутствующей инфраструктуры. Сотрудничество развивается на основе дорожной карты Минэнерго и "Узатома" на 2025-2027 годы.



Одной из перспективных тем встречи стало производство трансформаторного оборудования. Денис Мороз предложил предметно проработать возможности взаимодействия Минского электротехнического завода имени В.И.Козлова, "Узатома" и госкорпорации "Росатом".



Рассматривались также другие направления промышленной кооперации, включая поставки белорусского оборудования и возможное создание совместных производств в Узбекистане.



Узбекская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и использовании белорусских компетенций при реализации национальной ядерной энергетической программы.



Следующим шагом может стать обмен предложениями по конкретным видам оборудования и определение проектов для дальнейшей совместной проработки.-0-