Участие Беларуси в Китайской выставке импорта - пример всепогодного сотрудничества - Минкоммерции КНР

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония открытия Национальной экспозиции Республики Беларусь состоялась на 9-й Китайской международной выставке импорта (China International Import Expo), которая проходит в Шанхае 5-10 ноября, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на "Белинтерэкспо".



В церемонии участвовали первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич, почетные гости и представители бизнес-сообщества Китая.



От китайской стороны с приветственным словом выступил представитель руководства Департамента по делам Евразии Министерства коммерции КНР Ван Кайсюань. Он подчеркнул, что участие Беларуси в Китайской международной выставке импорта - значимые событие и пример стратегического всепогодного сотрудничества между странами.



Белорусская экспозиция, организованная УП "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты, представлена 53 отечественными предприятиями пищевой отрасли, промышленной сферы, организациями и учреждениями научно-технического направления, туризма и системы образования.



Лейтмотивом и главной темой этого года выступает "Беларусь технологичная" в развитие объявленных Беларусью и Китаем 2026-2027 годов Годами промышленной кооперации.



Основной площадкой для проведения презентационных мероприятий выступает страновой павильон, в рамках работы которого организована деловая программа с демонстрацией экономического, инвестиционного, туристического и культурного потенциала Беларуси.



В ходе работы Национальной экспозиции на протяжении всей выставки будут проходить мастер-классы по рисованию белорусских узоров на ткани, изготовлению браслетов и декоративных элементов, а также интерактивное обучение по написанию и произношению слов на белорусском языке.



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