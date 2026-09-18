У Беларуси и России есть общее понимание стратегических целей - Чеботарь

"Главное, что у Беларуси и России есть общее понимание стратегических целей и готовность последовательно двигаться вперед. Наше экономическое сотрудничество становится все более зрелым и результативным. Мы намерены и в дальнейшем вести совместную работу на всех интеграционных площадках и в формате двусторонних встреч. Уверен, что наше взаимодействие будет укрепляться, наполняться новыми проектами и инициативами", - резюмировал Юрий Чеботарь.-0-

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18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси и России есть общее понимание стратегических целей и готовность последовательно двигаться вперед. Об этом заявил министр экономики Юрий Чеботарь на совместном заседании коллегий Минэкономики Беларуси и Минэкономразвития России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.Юрий Чеботарь отметил результативность взаимной торговли: за семь месяцев товарооборот превысил $36 млрд. Положительная динамика наблюдается и в сфере услуг - прирост взаимной торговли в этих секторах составил почти 20%.Сопоставимы и объемы взаимных вложений: за январь - июнь 2026 года порядка $3,3 млрд. Важно, что продолжают расти объемы прямых инвестиций - примерно на треть, отметили в Минэкономики.По мнению главы белорусского экономического ведомства, для сохранения динамики необходимо задействовать дополнительные резервы. Речь идет об углублении промышленной кооперации, реализации новых импортозамещающих проектов, синхронизации усилий по устранению барьеров во взаимной торговле, особенно цифровых, и выработке совместных мер защиты внутреннего рынка Союзного государства. Эти приоритеты включены в проект Основных направлений реализации положений Договора о Союзном государстве на 2027-2029 годы.Как отметила заместитель министра экономики Алеся Абраменко, выполнение мероприятий Основных направлений на 2027-2029 годы повысит интеграционные эффекты сотрудничества Беларуси и России. Она обозначила ключевые мероприятия, реализованные при выполнении Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы и принесшие реальную пользу бизнесу и гражданам.Так, интеграционный эффект от реализации 28 союзных программ за 2021-2025 годы превысил $2,1 млрд для Беларуси и $1,7 млрд для России.Принято решение о придании продукции российских и белорусских производителей статуса "Товар Союзного государства". В настоящее время в реестре - 15 видов продукции. Все они белорусские: карьерные самосвалы БЕЛАЗ (3 вида), а также автобусы, мусоровозы и самосвалы МАЗ. Создан коллегиальный орган по организации и координации деятельности в области обеспечения качества выпускаемой продукции - Комитет по стандартизации и качеству Союзного государства.Для защиты рынка от контрафакта в перечень продукции, подлежащей прослеживаемости, включены отдельные виды бытовой техники - холодильники, стиральные машины, телевизоры. Совершенствуется система маркировки товаров, обеспечивается эффективное взаимодействие сторон по выдаче кодов маркировки.По Соглашению о международных автомобильных перевозках поэтапно осуществляется переход к безразрешительной системе выполнения перевозок грузов в третьи страны и из них. Запущены прямые пассажирские пригородные маршруты из Смоленска в Витебск и Оршу.Кроме того, на территории Союзного государства отменена плата за роуминг.По словам Алеси Абраменко, такой же прикладной характер носит проект Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2027-2029 годы. Документ содержит 13 разделов и включает 110 задач. Помимо традиционных приоритетов - формирование единого экономического и правового пространства, общих отраслевых политик - в нем представлены новые подразделы по защите внутреннего рынка Союзного государства и экологической повестке. Предусмотрены реализация задач по созданию правовых условий для использования финансовых и расчетных инструментов, цифровому развитию, а также в сфере туризма и др."Конкретные проекты, индикаторы и методы их достижения отразим в планах мероприятий по исполнению отдельных пунктов Основных направлений на 2027-2029 годы. Последующая их реализация будет направлена на систематизацию наших действий для достижения целей Основных направлений. Ожидается, что выполнение данных мероприятий позволит повысить интеграционные эффекты сотрудничества Беларуси и России, укрепить технологический суверенитет двух стран", - подчеркнула заместитель министра экономики.На заседании шла речь в том числе о практике введения маркировки средствами идентификации в обеих странах и о промежуточных результатах пилотного проекта по информационному взаимодействию между российской системой маркировки "Честный знак" и информационной системой Республики Беларусь.